Сікорський: Президент США зможе змусити господаря кремля відмовитись від "деяких абсурдних вимог" щодо України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп в ході розмови з владіміром путіним зможе змусити господаря кремля відмовитись від "деяких абсурдних вимог" щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить PAP.

Сікорський нагадав, що президент Трамп спочатку "пообіцяв вирішити цей конфлікт за 24 години".

"Ми знали, що це не буде так просто", – додав він.

Польський міністр додав, що бажає Трампу удачі в переговорах з російським правителем і сподівається, що президент США виявиться таким же хорошим переговірником, яким він себе уявляє.

Сікорський також висловив сподівання, що Трамп зможе переконати путіна відмовитися від деяких абсурдних вимог, таких як бажання взяти під контроль всю Україну або демілітаризувати її, а також від планів завоювати додаткові українські території в майбутньому.

"Успіх переговорів з Трампом ми будемо оцінювати за якістю досягнутого миру", – додав глава МЗС Польщі.

Він додав, що мирні переговори стануть тестом для російської федерації, оскільки Україна погодилася на тимчасове 30-денне припинення вогню, а москва ставить умови, що свідчить про те, що вона не хоче ані миру, ані справжніх мирних переговорів.

"Ми чітко бачимо, хто хоче миру, а хто хоче війни. росія захоче захопити всю Україну іншими способами, а бажано ще й нейтралізувати пів Європи у військовому плані. Їй це не вдасться, але це не означає, що путін не буде намагатися", – резюмував Сікорський.