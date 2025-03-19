Оператор системи передачі НЕК Укренерго у 2024 році отримав 37,7 млрд грн збитку.
Про це свідчать дані компанії на аналітичній платформі YouControl, передає ExPro.
Чистий дохід від реалізації торік становив 101,1 млрд грн, що на 21% більше за показник у 2023 році.
При цьому в Укренерго значно зросли фінансові витрати (до 38 млрд грн), та інші операційні витрати (до 26,9 млрд грн).
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