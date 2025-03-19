У росії заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів, але лише проти енергетики

У росії після проведеної телефонної розмови путіна і президента США Дональда Трампа заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів, але лише проти енергетики. Він уже нібито віддав відповідний наказ, пишуть російські медіа.
Також у кремлі повідомили, що цього тижня москва і Київ проведуть обмін полоненими в форматі 175 на 175, і що Україні віддадуть важкопоранених бійців. росія також стверджує, що Трамп і путін висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин.
Як і завжди, кремль висунув ультиматуми: припинити допомагати Україні озброєнням і надавати їй розвідувальні дані.
Також у росії традиційно сказали про необхідність усунення "першопричин кризи" та "законні інтереси росії" в безпеці. Зазвичай так москва пояснює ультиматуми стосовно заборони Україні озброюватися і вступати до НАТО.
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