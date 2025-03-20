Каллас: У "Білій книзі" ми збираємо пропозиції ініціатив військової підтримки для України

"Біла книга з питань європейської оборони – Готовність 2030" передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Вона наголосила, що Україна має бути частиною роботи з розбудови європейської оборони.
"Ми багато чого навчилися з досвіду України на полі бою. Ми повинні бути здатні будувати оборонні системи для України, але і з Україною", – заявила Каллас.
"У Білій книзі ми збираємо пропозиції від ініціатив військової підтримки, пропонуючи підтримку для України, в тому числі більше боєприпасів – щонайменше 2 мільйони одиниць щороку, а також засоби ППО, дрони, навчання та устаткування українських бригад", – пояснила вона.
За її словами, "Біла книга" також включає пряму підтримку української оборонної промисловості, а також розширений допуск до космічних послуг.
"Україна має бути озброєна, щоб уникнути будь-яких майбутніх атак, і нам потрібен довгостроковий план, щоб забезпечити це", – підкреслила Каллас.
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