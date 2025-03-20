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The Guardian: Британія не припинить надання військової допомоги Україні, незважаючи на вимоги кремля

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Уряд Великої Британії продовжить навчання українських військових та постачання озброєнь, незважаючи на вимоги кремля припинити військову допомогу.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на джерела у британських оборонних відомствах.

Зазначається, що спочатку Британія не відреагувала на заяви російської сторони, які були зроблені після телефонної розмови володимира путіна та президента США Дональда Трампа.

Проте вже в середу вранці в Лондоні наголосили, що позиція допомоги Україні не змінилася, і потік озброєнь і техніки не припиниться просто тому, що цього вимагає кремль.

За даними журналістів, Британія вирішила озвучити свою позицію після того, як лідери Франції та Німеччини публічно заявили, що вони й надалі підтримуватимуть Україну.

допомога, Британія
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