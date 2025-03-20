The Guardian: Британія не припинить надання військової допомоги Україні, незважаючи на вимоги кремля

Уряд Великої Британії продовжить навчання українських військових та постачання озброєнь, незважаючи на вимоги кремля припинити військову допомогу.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на джерела у британських оборонних відомствах.

Зазначається, що спочатку Британія не відреагувала на заяви російської сторони, які були зроблені після телефонної розмови володимира путіна та президента США Дональда Трампа.

Проте вже в середу вранці в Лондоні наголосили, що позиція допомоги Україні не змінилася, і потік озброєнь і техніки не припиниться просто тому, що цього вимагає кремль.

За даними журналістів, Британія вирішила озвучити свою позицію після того, як лідери Франції та Німеччини публічно заявили, що вони й надалі підтримуватимуть Україну.