Financial Times: Збройові компанії США, Британії та Туреччини не допустять до коштів фонду ЄС в 150 млрд євро

ЄС не допустить передання замовлень компаніям США, Британії та Туреччини з коштів фонду в 150 млрд євро, призначеного для зміцнення оборони союзу, доки ці держави не укладуть угоди у військовій сфері з Євросоюзом, повідомляє в середу Financial Times (FT) із посиланням на проект Єврокомісії.
"Збройові компанії США, Британії та Туреччини не допустять до коштів фонду в 150 млрд євро, доки ці країни не укладуть пакти з Брюсселем у сфері оборони та безпеки. Фонд, кошти якого планують витрачати на зброю, буде доступний лише для оборонних компаній ЄС і фірм із третіх країн, що підписали оборонні угоди з союзом, ідеться в представленій у середу пропозиції Єврокомісії", - інформує видання.
Крім того, фонд не призначений для придбання у третіх країн такої зброї, щодо застосування якої або окремих її компонентів виробник може вводити обмеження. За даними FT, до таких озброєнь належить зенітний ракетний комплекс Patriot, який виробляють у США, і низка інших типів американської зброї.
Згідно з планами, 65% витрат на зброю мають припадати на ЄС, Норвегію та Україну. Також купувати продукцію можна буде у Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії.
FT зазначає, що Британія енергійно намагалася бути включеною в цю ініціативу. Неназваний представник британського оборонного сектора заявив виданню, що нинішній розвиток подій викликає "серйозні занепокоєння". На його думку, виключення британських компаній зі списку постачальників підриває "філософію єдиної та об'єднаної в галузі оборони та безпеки Європи".
Водночас британські оборонні компанії на кшталт BAE Systems і Babcock International сильно інтегровані з промисловістю таких країн ЄС, як Італія і Швеція, зазначає газета.
Нинішні пропозиції Єврокомісії, пояснює видання, є великою перемогою Франції та інших країн, які виступають за закупівлі озброєнь у європейських виробників.
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