МО: Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають авторську винагороду

В Україні стартує ініціатива, яка забезпечить військовослужбовцям справедливу винагороду за створені технологічні рішення та вирішить питання захисту прав інтелектуальної власності.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
«Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду, а держава зможе ефективніше масштабувати створені розробки. Такі зміни ініціює Міноборони під керівництвом заступника міністра оборони Валерія Чуркіна спільно із професійною спільнотою», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, наразі військовослужбовці, які працюють у наукових установах, спеціалізованих технологічних центрах та інших підрозділах Сил оборони, щодня розробляють рішення, які допомагають у боротьбі з ворогом. Однак права на ці розробки досі залишаються незахищеними, що є великою проблемою в порівнянні з цивільною сферою.
«Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти № 13110 та № 13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів», - зазначає Міноборони.
Зокрема, вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:
За інформацією, такі зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об’єкти прав інтелектуальної власності. Крім того буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій.
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