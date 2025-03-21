DW: Польща у 2022-2024 роках закупила для України 24 560 терміналів супутникового зв'язку Starlink

Влада Польщі у 2022-2024 роках виділила загалом 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink і оплату їхньої роботи. Про це пише видання DW, передає УНН.

"Влада Польщі у 2022-2024 роках виділила загалом 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів супутникового зв'язку Starlink і оплату їхньої роботи", - пише видання.

Зазначається, що Польща витратила на Starlink для України майже 323 млн злотих, які пішли не тільки на закупівлю терміналів, а й на щомісячну оплату їхньої роботи. Цього року на ці цілі виділять ще 18,3 млн євро.

Ілон Маск заявляв, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів міліардеру Ілону Маску, який казав, що весь український фронт завалиться, якщо буде відключено системи Starlink, наголосивши, що Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, а якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, то Польща шукатиме нових партнерів.

Заява Сікорського викликала докір з боку держсекретаря США Марко Рубіо, який звинуватив його в "вигадці", додавши, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink". А Маск відповів на пост Сікорського "тихо, маленька людина".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав про повагу до партнерів та союзників, на тлі дискусії між очільником МЗС Польщі та мільярдером Ілоном Маском щодо Starlink для України.