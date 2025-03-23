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Уряд Австрії має намір скоротити витрати міністерств щонайменше на 1,1 мільярда євро

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Федеральний уряд Австрії в умовах рекордного бюджетного дефіциту має намір скоротити витрати міністерств щонайменше на 1,1 мільярда євро.

Про це повідомляє суспільний мовник ORF, передає Укрінформ.

"У зв’язку з величезною дірою в бюджеті уряд планує скоротити витрати також у міністерствах. Це має дати 1,1 млрд євро. Заощаджувати планується передусім на матеріальних витратах — наприклад, на субсидіях, рекламних оголошеннях та послугах зовнішніх консалтингових фірм", - йдеться у повідомленні.

Відомства разом із Міністерством фінансів мають до кінця квітня визначити, де саме можна скоротити витрати і від яких проєктів слід відмовитися. На 13 травня запланована бюджетна промова міністра фінансів, до цього часу проєкт дворічного бюджету країни має бути готовий.

При цьому, як заявили в урядовій коаліції, у сфері безпеки та оборони суттєвих скорочень не буде.

Загалом федеральний уряд Австрії планує цього року заощадити 6,4 млрд євро, а у 2026-му — понад 8,7 мільярда, зокрема, за рахунок "скорочення витрат та підвищення ефективності в управлінні федеральними міністерствами".

Ключовими елементами бюджетної консолідації мають також стати скасування "кліматичного бонусу", реформа відпустки для навчання та перегляд системи субсидій.

Австрія
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