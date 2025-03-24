Протягом тижня сили ППО знищили понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками

Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, протиповітряними силами знищено:

625 ударних БпЛА типу Shahed;

250 розвідувальних БпЛА;

240 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:

понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них: