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Протягом тижня сили ППО знищили понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками

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Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, протиповітряними силами знищено:

  • 625 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 250 розвідувальних БпЛА;
  • 240 БпЛА інших типів.
  • Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:
  • понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:

  • 750 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
  • 73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
  • Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
  • понад 50 осіб;
  • 22 ворожі укриття;
  • уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА.
ППО, Повітряні сили
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