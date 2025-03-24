Протягом тижня сили ППО знищили понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками

Сили ППО впродовж тижня, з 17 березня по 23 березня, знищила понад 1115 повітряних цілей, випущених російськими загарбниками по території України.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, протиповітряними силами знищено:
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 823 бойові вильоти, з них:
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