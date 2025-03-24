Нардеп: Поточні цінові обмеження можуть негативно впливати на енергетичну безпеку України

Поточні цінові обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають залученню імпортерів і можуть негативно впливати на енергетичну безпеку країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб під час засідання комітету з енергетики Верховної Ради.
За її словами, першочергового перегляду потребує саме верхній прайс-кеп, оскільки його наявність обмежує можливості імпорту.
"Якщо говорити про скасування прайс-кепів, то мені здається в першу чергу … верхній прайс-кеп, якщо ми дбаємо дійсно про енергетичну безпеку. Тому що енергетичної енергії… просто не вистачає. І от тоді у нас якраз є проблеми з тим, щоб до нас приходили імпортери", - зазначила Гриб.
Депутат також підтримала необхідність розширення міждержавних енергетичних зв’язків.
"І про збільшення кількості інтерконекторів тут абсолютно вірно …, нам необхідно зараз це робити", - підкреслила вона.
Гриб наголосила, що зміни у ціновій політиці є необхідними для забезпечення стабільності енергосистеми України.
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