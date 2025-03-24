Новий прем’єр Канади офіційно анонсував проведення дострокових парламентських виборів

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів 28 квітня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBC.
У неділю 23 березня, як і очікували, Карні офіційно оголосив дострокові парламентські вибори, що пройдуть 28 квітня.
"Ми маємо побудувати найсильнішу економіку у G7. Ми маємо реагувати на тарифи президента Трампа. Канадці повинні мати вибір з приводу того, хто візьме на себе лідерство у цих зусиллях", – заявив він.
Передвиборча кампанія – 36 днів – буде найкоротшою з дозволених канадським законодавством, а головні меседжі конкуруючих лібералів і консерваторів очікувано зосередяться на тому, як вони планують реагувати на торгову війну президента США Дональда Трампа і його посягання на суверенітет Канади.
Ще кілька місяців тому опитування прогнозувлаи перемогу Консервативній партії. Проте на тлі заяв американського президента щодо Канади та відставки Джастіна Трюдо ситуація змінилася на користь Ліберальної партії.
Призначаючи дострокові вибори, Карні намагається скористатися очевидною позитивною динамікою в опитуваннях для лібералів.
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