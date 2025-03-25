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Речник ЄК: Готуємо пропозицію про новий формату торгівельних відносин з Україною

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Єврокомісія готує пропозицію про новий формату торгівельних відносин з Україною після завершення дії чинного механізму торгівельної лібералізації 5 червня 2025 року. Скоро вона представить цей документ Україні.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі Олоф Гілл на брифінгу 24 березня у Брюсселі, пише Кореспондент з посиланням на Європейську правду.

"Я не можу сказати нині багато, крім як повторити, що Комісія повністю віддана консультаціям з Україною щодо статті 29 нашої Угоди про асоціацію в контексті просування взаємної лібералізації тарифів. Тепер ми завершуємо роботу над пропозицією і незабаром представимо її Україні", – заявив Гілл.

Речник Єврокомісії також відповів на запитання журналістів, коли це може статися.

"Скоро, (але) конкретної дати поки що немає", - резюмував Гілл.

торгівля, Гілл
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