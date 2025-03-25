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Reuters: ЄС змінює правила щодо заповнення газових сховищ

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Європейський Союз обговорює пропозицію у правилах щодо заповнення газових сховищ на 90%, зокрема дозволяючи країнам відхилятись від цільового показника на 5%, якщо ринкові умови несприятливі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як повідомляє ЗМІ, проєкт переговорного документа, який цього тижня обговорюється країнами ЄС, дасть змогу кожній країні відхилитися на 5% від цільового показника ЄС щодо заповнення газових сховищ на 90% у разі якщо ринкові умови несприятливі для заповнення підземних газосховищ.

Пропонована зміна доповнює інші можливості, які держави-члени вже розробили, зокрема те, що цільовий показник у 90% більше не матиме фіксованого крайнього терміну 1 листопада.

Замість цього країнам необхідно буде заповнити свої сховища на 90% до будь-якого терміну між 1 жовтня і 1 грудня.

Такі країни, як Німеччина, Франція та Нідерланди, занепокоєні тим, що правила призведуть до зростання цін, вказуючи ринку на те, що європейські покупці зобов'язані закуповувати великі обсяги газу у встановлені терміни, що створює можливість маніпулювання цінами.

Пропозиція країн також передбачає добровільні проміжні цілі ЄС щодо заповнення газових сховищ у місяці, що передують листопаду.

Пропозиція про переговори була підготовлена Польщею, яка наразі головує в ЄС і веде переговори між державами-членами ЄС.

Щойно країни узгодять свої позиції на переговорах, що, за очікуваннями дипломатів, може бути зроблено протягом кількох тижнів, вони проведуть переговори з Європейським парламентом щодо остаточних правил зберігання газу на 2026 і 2027 роки.

У проєкті документа йдеться про те, що Польща працюватиме над подальшими змінами в пропозиції з таких питань, як зміна ринкових умов і використання низькокалорійного газу.

Reuters, газові сховища
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