Експерт: Влада може підвищити вартість електричної енергії на ринку у 2025 році

В Україні влада може підвищити вартість електричної енергії на ринку у 2025 році. Це може спровокувати нову хвилю подорожчання товарів та послуг в країні.

Про це повідомив експерт у сфері енергетики Олег Попенко.

За його словами, у Комітеті з енергетики Верховної Ради почали піднімати питання про необхідність підвищення ціни на ринку електроенергії. Відомо, що наполягають на першочерговому перегляді верхнього прайс-кепа.

Причиною такого рішення називають питання енергетичної безпеки, оскільки цінові "обмеження на ринку електроенергії перешкоджають залученню імпортерів".

"Якщо говорити про скасування прайс-кепів, то мені здається в першу чергу … верхній прайс-кеп, якщо ми дбаємо дійсно про енергетичну безпеку. Тому що енергетичної енергії… просто не вистачає. І от тоді у нас якраз є проблеми з тим, щоб до нас приходили імпортери", - процитував він заяву, що пролунала на засіданні профільного комітету.

Експерт зауважив, що у такому разі вартість електроенергії на ринку зросте суттєвіше. Проте, як саме - залишається здогадуватися, з огляду на те, що торік ціна злетіла майже на 70%.

"Для пересічного споживача переведу, це означає, що вартість електроенергії на ринку зросте ще більше. Враховуючи що тільки за 2024 рік вартість зросла майже на 70%, то що буде після чергового зростання прайс-кепів і на скільки зросте вартість електроенергії можна тільки здогадуватись", - додав фахівець.

Йдеться про тарифи для бізнесу, які, як і минулого року, можуть спровокувати новий виток подорожчання в країні.