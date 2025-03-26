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Шуляк: Рада підтримала законопроєкт щодо землевідведення для операторів мобільного звʼязку

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Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо землевідведення для операторів мобільного звʼязку. Це дозволить швидше відновлювати пошкодження.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, тепер українцям швидше повертатимуть втрачений мобільний звʼязок і покращать доступ до мережі.

"Ухвалений законопроєкт №9549 дозволить швидше будувати базові станції мереж та відновлювати пошкоджені. Понад 100 тис абонентів у віддалених місцевостях матимуть покращений доступ до звʼязку та мережі, а місцеві бюджети отримають додатковий фінансовий ресурс від сплати операторами плати за користування земельними ділянками", - пояснила нардепка.

Разом з тим нагадала, що законопроєкт щодо прискорення процесів землевідведення та доступу для будівництва нових об'єктів мережі 4G-зв'язку ухвалили в першому читанні ще у червні 2024 року, у другому - у серпні 2024-го.

Втім, після цього - у жовтні, президент України Володимир Зеленський дав по ньому пропозиції на доопрацювання. У грудні законопроєкт почали доопрацьовувати відповідно до них. Фінальні зміни стосуються, зокрема, правил і умов зміни цільового призначення земельних ділянок, а також їх відчуження і умов для користування за принципом сервітуту.

"Ухвалення цих змін - вимога воєнного часу та запорука розвитку інфраструктури зв’язку України. Ба більше, на ухваленні цього законопроєкту наполягав український бізнес під час спільних робочих зустрічей", - заявила Шуляк.

Шуляк, мобільні оператори
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