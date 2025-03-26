Шуляк: Рада підтримала законопроєкт щодо землевідведення для операторів мобільного звʼязку

Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо землевідведення для операторів мобільного звʼязку. Це дозволить швидше відновлювати пошкодження.
Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
За її словами, тепер українцям швидше повертатимуть втрачений мобільний звʼязок і покращать доступ до мережі.
"Ухвалений законопроєкт №9549 дозволить швидше будувати базові станції мереж та відновлювати пошкоджені. Понад 100 тис абонентів у віддалених місцевостях матимуть покращений доступ до звʼязку та мережі, а місцеві бюджети отримають додатковий фінансовий ресурс від сплати операторами плати за користування земельними ділянками", - пояснила нардепка.
Разом з тим нагадала, що законопроєкт щодо прискорення процесів землевідведення та доступу для будівництва нових об'єктів мережі 4G-зв'язку ухвалили в першому читанні ще у червні 2024 року, у другому - у серпні 2024-го.
Втім, після цього - у жовтні, президент України Володимир Зеленський дав по ньому пропозиції на доопрацювання. У грудні законопроєкт почали доопрацьовувати відповідно до них. Фінальні зміни стосуються, зокрема, правил і умов зміни цільового призначення земельних ділянок, а також їх відчуження і умов для користування за принципом сервітуту.
"Ухвалення цих змін - вимога воєнного часу та запорука розвитку інфраструктури зв’язку України. Ба більше, на ухваленні цього законопроєкту наполягав український бізнес під час спільних робочих зустрічей", - заявила Шуляк.
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