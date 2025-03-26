У Мінфіні розповіли, скільки Україна витратила з бюджету на безпеку та оборону

Україна витратила за два місяці 2025 року 336,6 млрд грн з загального фонду держбюджету на безпеку та оборону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів на своїй сторінці в Facebook.

Це 62,5% усіх бюджетних видатків за цей період, які становили 538,2 млрд грн.

На оборонні потреби в лютому було спрямовано 205,6 млрд грн. Гроші пішли на:

грошове забезпечення військових,

закупівлю техніки,

боєприпасів,

озброєння,

засобів захисту,

пального,

продовольства,

медичне забезпечення.

Безпека й оборона залишаються "абсолютним пріоритетом" і фінансуються виключно коштом внутрішніх доходів та запозичень, додали у відомстві.