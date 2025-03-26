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У Мінфіні розповіли, скільки Україна витратила з бюджету на безпеку та оборону

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Україна витратила за два місяці 2025 року 336,6 млрд грн з загального фонду держбюджету на безпеку та оборону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів на своїй сторінці в Facebook.

Це 62,5% усіх бюджетних видатків за цей період, які становили 538,2 млрд грн.

На оборонні потреби в лютому було спрямовано 205,6 млрд грн. Гроші пішли на:

  • грошове забезпечення військових,
  • закупівлю техніки,
  • боєприпасів,
  • озброєння,
  • засобів захисту,
  • пального,
  • продовольства,
  • медичне забезпечення.

Безпека й оборона залишаються "абсолютним пріоритетом" і фінансуються виключно коштом внутрішніх доходів та запозичень, додали у відомстві.

оборона, Мінфін
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