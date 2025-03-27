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У росіі не розглядають можливості спільного зі США управління Запорізької АЕС, - ЗМІ

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віце-прем’єр-міністр російської федерації олександр новак заявив, що країна-агресор не розглядає варіант спільного управління Запорізькою атомною електростанцією спільно із Сполученими Штатами.

Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

«росія не розглядає можливості спільного зі США управління Запорізької АЕС. Мені такі факти не відомі», - заявив новак.

мзс рф заявило, що кремль не збирається повертати ЗАЕС Україні чи допускати до управління нею іншу державу.

«Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі», - заявили у російському міністерстві.

ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорізька
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