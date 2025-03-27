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Паліса прокоментував зустріч української та американської команд в Ер-Ріяді

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На зустріч в Ер-Ріяді українська та американська команди продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді, повідомив заступник керівника Офісу президента, екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

"Про зустріч в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню стосовно енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності від моменту публікації спільної заяви зі США", - написав він у телеграм у середу.

Паліса зазначив, що представники України попередили американську команду, що росіяни "тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови".

"Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", - наголосив він.

Стосовно "червоних ліній" української сторони заступник керівника Офісу президента акцентував,: "Жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов".

"Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", - резюмував Паліса.

Паліса, Ер-Ріяді
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