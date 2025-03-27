Клименко: Плануємо закінчити створення центру протезування вже цього року

У Міністерстві внутрішніх справ України у 2025 році планують закінчити роботу щодо створення центру протезування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Національної ради безбар’єрності, передає кореспондент Укрінформу.

«У МВС ми робимо все можливе, щоб дуже швидко поставити - у прямому і переносному сенсі - наших бійців на ноги. Повністю організована система лікування та реабілітації. У цьому році ми закінчуємо центр протезування та, відповідно, амбулаторний центр (із роботи з – ред.) ПТСР – саме тим, що буде переслідувати наших бійців як під час війни, так і після її закінчення», - сказав глава МВС.

Кліменко також розповів про розгортання в Україні центрів Служби порятунку 112. Зокрема, про відкриття південного макрорегіонального центру в Одесі, яке відтерміновано до вересня. У жовтні минулого року заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко заявляв, що МВС планує запустити цей центр до кінця квітня.

«Служба 112 стала єдиним вікном для отримання допомоги (для громадян – ред.). Це про комплексність. Ці комунікаційні центри вже працюють у Києві, Дніпрі та у Львові. У цьому році, до вересня, плануємо відкрити в Одесі, чим завершимо розгортання мережі», - зазначив міністр.

За його словами, за номером 112 допомогу можуть отримати й люди з порушенням слуху чи мовлення: «І ми бачимо важливість цієї опції: з початку року оператори служби опрацювали понад 26 тисяч звернень жестовою мовою».

Клименко поінформував, що лише за неповні 3 місяці 2025 року підрозділи ДСНС здійснили понад 114 тисяч виїздів на місця надзвичайних ситуацій, а Нацполіція за цей час працювала з понад 3 мільйонами повідомлень громадян.

«Такі дані свідчать про критичну важливість забезпечення доступу абсолютно всіх верств населення до екстрених служб, до необхідної допомоги. Це питання безпеки, бо люди з інвалідністю, жителі віддалених районів, люди похилого віку тощо досі стикаються з різними бар’єрами у доступі до них», - сказав глава МВС.

За його словами, у Міністерстві внутрішніх справ також працюють над доступністю своїх інформаційних ресурсів для людей із порушенням зору, слуху чи мовлення.

«Продовжуємо і роботу над нашим флагманським проєктом «Автошкола (для людей з інвалідністю – ред.)». У наших сервісних центрах… є можливість для людей із інвалідністю здавати практичні іспити для отримання посвідчення водія. Також триває процес перекладу жестовою мовою теоретичного курсу навчання майбутніх водіїв. Це, звичайно, буде стосуватися і наших військових героїв, які повернулися з фронту і мають відповідні поранення, які такою мають заново такі курси», - зазначив він.