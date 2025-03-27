У TotalEnergies допускають часткове відновлення постачання газу до Європи "Північним потоком"

Глава французької енергетичної компанії TotalEnergies Патрік Пуянне допустив часткове відновлення постачання до Європи газопроводами "Північний потік", пише Reuters.
Він "не здивується", якщо дві з чотирьох ниток "Потоків" запрацюють знову, додавши, що Європі знадобиться певне постачання російського газу, якщо вона хоче, щоб її промисловість залишалася конкурентоспроможною.
"Неможливо конкурувати з російським газом, якщо LNG надходить звідки завгодно", – сказав Пуянне на галузевому заході в Берліні.
За його словами, стратегія Європи щодо диверсифікації своїх енергетичних ресурсів має сенс, але континенту слід "бути обережнішим, щоб у майбутньому не повторити ту саму ситуацію зі США".
"Буде цікаво подивитися, чи опиратимемося ми дешевому російському газу, чи ні", – сказав глава TotalEnergies, вказавши, наскільки важлива дешева енергія для промисловості в Європі, особливо в Німеччині.
"Я думаю, що Центральна Європа не повністю опиратиметься", – додав він.
Росія протягом десятиліть постачала газ до Німеччини, перш ніж у 2022 році спочатку скоротила, а потім і припинила постачання Північним потоком.
У вересні 2022 року три з чотирьох ниток Північного потоку-1 та Північного потоку-2 було пошкоджено вибухами, а одна нитка залишилася цілою, але так і не була використана.
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