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У TotalEnergies допускають часткове відновлення постачання газу до Європи "Північним потоком"

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Глава французької енергетичної компанії TotalEnergies Патрік Пуянне допустив часткове відновлення постачання до Європи газопроводами "Північний потік", пише Reuters.

Він "не здивується", якщо дві з чотирьох ниток "Потоків" запрацюють знову, додавши, що Європі знадобиться певне постачання російського газу, якщо вона хоче, щоб її промисловість залишалася конкурентоспроможною.

"Неможливо конкурувати з російським газом, якщо LNG надходить звідки завгодно", – сказав Пуянне на галузевому заході в Берліні.

За його словами, стратегія Європи щодо диверсифікації своїх енергетичних ресурсів має сенс, але континенту слід "бути обережнішим, щоб у майбутньому не повторити ту саму ситуацію зі США".

"Буде цікаво подивитися, чи опиратимемося ми дешевому російському газу, чи ні", – сказав глава TotalEnergies, вказавши, наскільки важлива дешева енергія для промисловості в Європі, особливо в Німеччині.

"Я думаю, що Центральна Європа не повністю опиратиметься", – додав він.

Росія протягом десятиліть постачала газ до Німеччини, перш ніж у 2022 році спочатку скоротила, а потім і припинила постачання Північним потоком.

У вересні 2022 року три з чотирьох ниток Північного потоку-1 та Північного потоку-2 було пошкоджено вибухами, а одна нитка залишилася цілою, але так і не була використана.

Північний потік, TotalEnergies
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