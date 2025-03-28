Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала залучити до «коаліції рішучих» США на наступному саміті.

Під час зустрічі 27 березня Мелоні повторила свою пропозицію надати нашій державі гарантії безпеки «на основі моделі, яка частково могла б базуватися на статті 5 Вашингтонського договору».

Крім того, глава італійського уряду пропонує залучити і ООН до майбутньої «імплементації та моніторингу режиму припинення вогню» в Україні. Також Мелоні виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі.

Прем’єр-міністерка Італії сказала, що її держава не буде відправляти в Україну війська. Мелоні наголосила, що треба співпрацювати зі США «задля припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України».