Воллес: Команда Трампа – це група провінціалів, яка ділиться байками за келихом в барі

Публікація в The Atlantic скріншотів з чату Signal, де команда національної безпеки президента Трампа обговорювала секретні деталі ударів по хуситах в Ємені, викликала хвилю обурення серед публічних осіб по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував поведінку команди Трампа та назвав ситуацію «Це також демонструє манеру, притаманну групі провінціалів, які діляться байками за келихом в барі».

«Імовірно, ці «хлопці» вважають, що військові операції настільки тривіальні, що ними можна ризикувати заради пліток і бравади...», – зазначив Воллес.

Воллес додає, що команда Трампа явно не розуміє, що підтримка принципу свободи судноплавства має важливе значення. Якщо Захід цього не робитиме, Китай повністю зміцнить своє становище в Південнокитайському морі та Тайванській протоці, а росія прагнутиме взяти під повний контроль Північно-Західний прохід. У такому випадку економіка США дійсно постраждає.

«Спостерігаючи за Трампом 2.0 протягом останніх 50 днів, стає абсолютно зрозуміло, що ті, хто обіймає керівні посади, насправді мало подорожують. Здається, вони сліпо не розуміють, що ми живемо в епоху глобалізованого світу. Це світ, який керується тими самими правилами, які США і Захід створили після Другої світової війни; світ, який прийняв вільну торгівлю. Ці правила стосувалися не лише торгівлі, але й моралі та демократії. Сполучені Штати прийняли свою роль лідера і процвітали завдяки цьому. Але Трамп 2.0, схоже, хоче відкинути все це і підживлювати невдоволення електорату», – пише Воллес.

Також Воллес розкритикував слова Стіва Віткоффа, спецпредставника Трампа в Україні та на Близькому Сході, який говорив на початку тижня про путіна.

«Я не знав, сміятися мені чи плакати. Це був ще один крок у бік від морального лідерства США», – зазначив Воллес.