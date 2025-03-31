Рада може звернутися до Міненрго та НКРЕКП з пропозицією пом’якшити вимоги до якості газу

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує звернутися до Міністерства енергетики та НКРЕКП з пропозицією розглянути механізми пом’якшення вимог до якості газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету ВР Олексія Кучеренка.

За його словами, чинні штрафні санкції за фізико-хімічні показники газу створюють додатковий фінансовий тиск на учасників ринку та можуть негативно позначитися на роботі оператора газотранспортної системи (ГТС).

"По якості газу - це дійсна проблема. Я вважаю, що ми можемо звернутися до Міністерства, до НКРЕКП, щоб вони дали якийсь механізм, як я розумію, послаблення, взаємний, по всьому цьому штрафних санкцій, бо це ж оператор ГТС має бути, щоб він не постраждав", - наголосив Кучеренко.

На його думку, необхідно виробити збалансоване рішення, яке дозволить зменшити навантаження на учасників ринку та враховуватиме поточні виклики у газовій галузі.