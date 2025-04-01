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Шмигаль: Світовий банк оцінив потреби на відбудову Київської області

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За останньою оцінкою Світового банку (СБ), потреби на відбудову Київської області становлять близько 37,6 млрд доларів.

Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії прийнято протокольне доручення щодо надання додаткових 1,5 млрд грн.

Про це на засіданні повідомив Денис Шмигаль, керівник уряду, пише Gazeta.ua.

З його слів, також ухвалили ще низку важливих рішень, зокрема:

  • вдосконалюється алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови;
  • виділено Київській ОВА ще майже 36 млн грн на завершення робіт з відновлення стадіону "Чемпіон" в місті Ірпінь та надаємо додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків;
  • виділено 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони.
Шмигаль, Світовий банк
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