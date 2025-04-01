Шмигаль: Світовий банк оцінив потреби на відбудову Київської області

За останньою оцінкою Світового банку (СБ), потреби на відбудову Київської області становлять близько 37,6 млрд доларів.

Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії прийнято протокольне доручення щодо надання додаткових 1,5 млрд грн.

Про це на засіданні повідомив Денис Шмигаль, керівник уряду, пише Gazeta.ua.

З його слів, також ухвалили ще низку важливих рішень, зокрема: