Мінфін: У березні до держбюджету надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів

У березні 2025 року до загального фонду державного бюджету, за оперативними даними, надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що надходження платежів від Державної податкової служби становили 159,4 млрд грн. З них:

86,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

26,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

25,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,5 млрд грн, відшкодовано – 13,7 млрд грн);

14,2 млрд грн – акцизний податок; 3,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Міжнародна допомога у березні становила 97,8 млрд грн, у межах реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

У цілому, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.