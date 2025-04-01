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Каллас закликала рф продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні

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Глава євродипломатії Кая Каллас закликала рф продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні.

Про це пише Reuters.

Євродипломат підкреслила, що "повернення українських дітей, які були депортовані до росії" та "звільнення військовополонених" є прикладами жесту доброї волі для росії.

Під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді, Кая Каллас також закликала Сполучені Штати чинити тиск на кремль, щоб покласти край війні.

Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що росія повинна дати чітку відповідь США щодо того, чи хоче вона взагалі йти мирним шляхом.

Каллас
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