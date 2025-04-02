Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У Франції та Швеції продажі Tesla за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року

121

Продажі електромобілів Tesla у березні 2025 року знову впали в декількох ключових країнах Європи, а за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року у Франції та Швеції. Про це пише Reuters.

Американська компанія стикається з тиском через китайських конкурентів, які випускають нові моделі за більш доступною ціною. Додаткового удару по бренду на європейських ринках завдала політична діяльність власника компанії-виробника Ілона Маска.

"Ніколи ще автомобільний бренд не терпів такого глобального падіння популярності", – заявив засновник британської групи підтримки електромобілів FairCharge Квентін Вілсон.

За офіційними даними, у березні Tesla зареєструвала продаж 3157 автомобілів у Франції, 911 у Швеції та 2211 у Норвегії, що на 36,83%, 63,9% та 1% менше, ніж торік.

У Данії загальна кількість реєстрацій становила 593, що на 65,6% менше, а в Нідерландах вона скоротилася на 61% – до 1536.

Квартальні продажі знизилися на 41,1% у Франції, на 55,3% у Швеції, на 12,5% у Норвегії, на 55,3% у Данії та на 49,7% у Нідерландах.

Частка ринку Tesla у Франції впала до 1,63% у кварталі, що закінчився у березні, з 2,55% роком раніше. Вона поступилася позиціями брендам, згрупованим як "інші" за національним автомобільним кузовом PFA. До них належать BYD та інші китайські виробники електромобілів, і їх частка зросла до 3,19%.

Іспанія й Португалія порушили тенденцію, де кількість реєстрацій Tesla у березні зросла на 34,3% та 2,1% відповідно. Але вони впали на 11,8% і 25,7% за квартал.

"Слабкі показники Tesla у Європі є результатом поєднання низки факторів. Компанія не спромоглася розробити моделі, що могли б конкурувати за ціною. До того ж участь генерального директора в політиці США відштовхує багатьох споживачів",- заявив виконавчий директор дослідницької групи New AutoMotive Бен Нелмес.

Tesla
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 2 апреля 2025
Вторник, 1 апреля 2025
Понедельник, 31 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023