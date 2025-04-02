У Франції та Швеції продажі Tesla за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року

Продажі електромобілів Tesla у березні 2025 року знову впали в декількох ключових країнах Європи, а за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року у Франції та Швеції. Про це пише Reuters.
Американська компанія стикається з тиском через китайських конкурентів, які випускають нові моделі за більш доступною ціною. Додаткового удару по бренду на європейських ринках завдала політична діяльність власника компанії-виробника Ілона Маска.
"Ніколи ще автомобільний бренд не терпів такого глобального падіння популярності", – заявив засновник британської групи підтримки електромобілів FairCharge Квентін Вілсон.
За офіційними даними, у березні Tesla зареєструвала продаж 3157 автомобілів у Франції, 911 у Швеції та 2211 у Норвегії, що на 36,83%, 63,9% та 1% менше, ніж торік.
У Данії загальна кількість реєстрацій становила 593, що на 65,6% менше, а в Нідерландах вона скоротилася на 61% – до 1536.
Квартальні продажі знизилися на 41,1% у Франції, на 55,3% у Швеції, на 12,5% у Норвегії, на 55,3% у Данії та на 49,7% у Нідерландах.
Частка ринку Tesla у Франції впала до 1,63% у кварталі, що закінчився у березні, з 2,55% роком раніше. Вона поступилася позиціями брендам, згрупованим як "інші" за національним автомобільним кузовом PFA. До них належать BYD та інші китайські виробники електромобілів, і їх частка зросла до 3,19%.
Іспанія й Португалія порушили тенденцію, де кількість реєстрацій Tesla у березні зросла на 34,3% та 2,1% відповідно. Але вони впали на 11,8% і 25,7% за квартал.
"Слабкі показники Tesla у Європі є результатом поєднання низки факторів. Компанія не спромоглася розробити моделі, що могли б конкурувати за ціною. До того ж участь генерального директора в політиці США відштовхує багатьох споживачів",- заявив виконавчий директор дослідницької групи New AutoMotive Бен Нелмес.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023