У Франції та Швеції продажі Tesla за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року

Продажі електромобілів Tesla у березні 2025 року знову впали в декількох ключових країнах Європи, а за підсумками першого кварталу досягли мінімуму з 2021 року у Франції та Швеції. Про це пише Reuters.

Американська компанія стикається з тиском через китайських конкурентів, які випускають нові моделі за більш доступною ціною. Додаткового удару по бренду на європейських ринках завдала політична діяльність власника компанії-виробника Ілона Маска.

"Ніколи ще автомобільний бренд не терпів такого глобального падіння популярності", – заявив засновник британської групи підтримки електромобілів FairCharge Квентін Вілсон.

За офіційними даними, у березні Tesla зареєструвала продаж 3157 автомобілів у Франції, 911 у Швеції та 2211 у Норвегії, що на 36,83%, 63,9% та 1% менше, ніж торік.

У Данії загальна кількість реєстрацій становила 593, що на 65,6% менше, а в Нідерландах вона скоротилася на 61% – до 1536.

Квартальні продажі знизилися на 41,1% у Франції, на 55,3% у Швеції, на 12,5% у Норвегії, на 55,3% у Данії та на 49,7% у Нідерландах.

Частка ринку Tesla у Франції впала до 1,63% у кварталі, що закінчився у березні, з 2,55% роком раніше. Вона поступилася позиціями брендам, згрупованим як "інші" за національним автомобільним кузовом PFA. До них належать BYD та інші китайські виробники електромобілів, і їх частка зросла до 3,19%.

Іспанія й Португалія порушили тенденцію, де кількість реєстрацій Tesla у березні зросла на 34,3% та 2,1% відповідно. Але вони впали на 11,8% і 25,7% за квартал.

"Слабкі показники Tesla у Європі є результатом поєднання низки факторів. Компанія не спромоглася розробити моделі, що могли б конкурувати за ціною. До того ж участь генерального директора в політиці США відштовхує багатьох споживачів",- заявив виконавчий директор дослідницької групи New AutoMotive Бен Нелмес.