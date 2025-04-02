Forbes: Ілон Маск зі статками у 342 мільярди доларів став найбагатшою людиною у світі.

Цьогоріч до списку найбагатших людей світу за рейтингом Forbes увійшли 3028 підприємців, інвесторів та спадкоємців.

Першу сходинку у рейтингу мільярдерів посів співзасновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зі статками у 342 мільярди доларів. Друге та третє місце поділили засновник Facebook Марк Цукерберг та засновник Amazon Джефф Безос.

Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Журнал повідомив, що для складання рейтингу використовував ціни акцій і обмінні курси станом на 7 березня 2025 року.

Так до списку увійшли:

1. Ілон Маск, співзасновник семи компаній, включаючи виробника електромобілів Tesla, виробника ракет SpaceX і стартап зі штучного інтелекту xAI із власним капіталом 342 мільярди доларів.

2. Марк Цукерберг, засновник мережі Facebook зі статками у 216 мільярдів доларів.

3. Джефф Безос, засновник гіганта електронної комерції Amazon із капіталом у 215 мільярдів доларів.

4. Ларрі Еллісон, голова правління, головний технічний директор і співзасновник програмного гіганта Oracle, який має статки у 192 мільярди доларів

5. Бернар Арно, який керує імперією LVMH, що складається з 75 модних і косметичних брендів, включаючи Louis Vuitton і Sephora, має капітал 178 мільярдів доларів.

6. Уоррен Баффет, відомий як "Оракул з Омахи", є одним із найуспішніших інвесторів усіх часів має на рахунку 154 мільярди доларів.

7. Ларрі Пейдж, член правління та контрольним акціонером Alphabet, материнської компанії Google володіє 144 мільярдами доларів.

8. Сергій Брін член правління та контрольний акціонер Alphabet, материнської компанії Google володіє 138 мільярдами доларів

9. Амансіо Ортега, один із найбагадших продавців одягу у світі, власний капітал якого дорівнює 124 мільярдам доларів.

10. Стів Балмер, колишній генеральний директор Microsoft має капітал у 118 мільярдів доларів.

Закриває список Джуд Рейес, керівник американської компанії з продажу продуктів харчування та напоїв "Reyes Holdings". Він посідає 199 місце у рейтингу мільярдерів із капіталом у 40 мільярдів доларів.