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Аналітики фіксують падіння інтересу до оренди квартир в Україні

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На ринку оренди квартир у березні аналітики зафіксували падіння інтересу потенційних споживачів.

Найбільший відтік попиту в оренді відбувся у Закарпатській, Житомирській та Тернопільській областях, де кількість пошукових запитів упала на 27%, 17% та14% відповідно.

Також на 10% менше цікавляться орендою квартир в Чернівецькій області, на 11% менше - на Волині, свідчать дані дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Загалом у березні користувачі менш активно шукали житло для оренди порівняно з лютим за вийнятком прифронтових регіонів, де не працює купівля-продаж нерухомості. Побільшало пошукових запитів з-поміж інших регіонів лише на Сумщині (+14), Кіровоградщині (+5%), Одещині (+4%) та Львівщині (+4).

Водночас кількість нових пропозицій житла рекордно зростала у Закарпатській (на 149%), трохи меншими темпами у Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Харківській областях. У столиці власники опублікували дещо менше нових пропозицій порівняно з лютим.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у березні в Києві склало 1:3, але в більшості областей ці показники відрізняються в десятки разів.

Березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8-10% порівняно з лютим.

До топ-5 регіонів з найвищою орендою однокімнатної квартири увійшли:

  • м.Київ - 17734 грн,
  • Волинська область -13979 грн,
  • Львівська область - 13914 грн,
  • Дніпропетровська область - 13635 грн,
  • Черкаська область -13 604 грн.

За даними дослідження, найдешевше можна винайняти житло у прифронтових регіонах. Зокрема, в Херсонській області середня ціна однокімнатної становить 3 200 грн - у 5,5 рази дешевше, ніж у столиці.

Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому хочуть отримати понад 17 700 грн за однокімнатну квартиру.

Найдешевше можна винайняти житло в столиці у Деснянському районі — в середньому 10 100 грн за однокімнатну квартиру, а найдорожчим районом залишається Печерський з середньою ціною оренди за місяць 24 800 грн.

оренда
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