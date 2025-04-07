Reuters: Сполученими Штатами прокотилися масштабні протести проти Трампа

Тисячі протестувальників зібралися на демонстрації проти політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 6 квітня.

Сполученими Штатами прокотилися масштабні протести проти Трампа. за інформацією видання, близько 1200 демонстрацій влаштували американці. Чинні протести можуть стати наймасовішими акціями проти Трампа.

"Люди струменіли на трав'яний простір навколо пам'ятника Вашингтону під похмурим небом і легким дощем. Організатори повідомили Reuters, що очікується, що понад 20 000 людей візьмуть участь у мітингу біля Національної алеї", - йдеться у повідомленні.

Протести були заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.