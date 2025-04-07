Експерт: росія має намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області

російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв'ю «Новости.Live».

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для рф, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія рф не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

«Їм бракує ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, Костянтинівку, Куп’янськ», – каже Сазонов і додав, що російським силам бракує піхоти. Зокрема, штурмовиків.