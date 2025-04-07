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Експерт: росія має намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області

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російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв'ю «Новости.Live».

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для рф, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія рф не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

«Їм бракує ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, Костянтинівку, Куп’янськ», – каже Сазонов і додав, що російським силам бракує піхоти. Зокрема, штурмовиків.

Донецька область, Сазонов
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