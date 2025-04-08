Енергоатом: Перезапуск окупованої Запорізької АЕС під контролем росії буде небезпечним

Після повернення Запорізької АЕС під законний контроль України, робота об’єкта стане можливою лише після виконання перевірок за 27 програмами з безпеки, що розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією", - заявив очільник "Енергоатому" Петро Котін The Guardian.

За його словами, необхідно, зокрема, виконати програми ревізії ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки шестирічний "проєктний термін" перебування тепловиділяючих збірок у реакторах сплинув.

Як пояснив CEO, у цілому існують серйозні проблеми, які необхідно вирішити до відновлення безпечного виробництва електроенергії на ЗАЕС – це, зокрема, недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання. Також наразі АЕС перебуває у небезпечної ситуації, враховуючи, що станція використовувалася як військова база з розташуванням військової техніки, а також із імовірним розміщенням зброї і вибухових матеріалів.

Своєю чергою, як зазначила The Guardian з посиланням на Міністерство енергетики США, Запорізька АЕС експлуатується невідповідним і недостатньо підготовленим персоналом, а чисельність персоналу на станції становить менше третини від довоєнного рівня. Американські джерела також пояснили, що українські реактори, хоча й спочатку були реакторами радянської конструкції типу ВВЕР, розвивалися інакше, ніж їхні російські аналоги, і особливо це стосується систем безпеки. Фахівці, які пройшли російську підготовку і прийшли на заміну українському персоналу, не мають досвіду експлуатації українських аналогів.

Водночас, як доповнили в The Guardian, на Запорізькій АЕС необхідно побудувати насосну станцію, оскільки охолоджувальної води для експлуатації реакторів станції, у випадку відновлення їх роботи, буде недостатньо. У червні 2023 року російські війська зруйнували дамбу Каховської ГЕС нижче за течією Дніпра, що призвело до припинення безперешкодного постачання необхідної води для охолодження реакторів ЗАЕС.