ЄБА: Влада України має прискорити реалізацію заходів, спрямованих на нормалізацію розрахунків в галузі ВДЕ

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг, Кабінет міністрів та Верховна Рада мають прискорити реалізацію заходів, спрямованих на нормалізацію розрахунків в галузі ВДЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компаній-членів Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації.
"Бізнес вітає ухвалені рішення та кроки, що дозволили покращити ситуацію з розрахунками з інвесторами ВДЕ", - йдеться в заяві.
Згідно з повідомленням, учасники ринку ВДЕ відзначають зростання впевненості щодо реалізації державою її цілей стратегічного розвитку зеленої енергетики.
"Інвестори починають будувати нові потужності у 2025 році та готові прискорити чи розширити обсяг реалізації проєктів за наявності стабільного та повного фінансування", - повідомляють в ЄБА.
Однак зазначається, що реалізації нових проєктів заважає ще досі наявний борг в розмірі 23 млрд грн.
"Ці кошти важливо повернути інвесторам, оскільки гроші будуть фактично одразу реінвестовані в будівництво нових вітрових електростанцій та установок зберігання енергії", - підкреслюють інвестори.
Повідомляється, що борги за попередні роки наразі виглядають так: 2022 – 14 млрд грн (63% рівень розрахунків), 2023 – 0,4 млрд грн (99% рівень розрахунків), 2024 – 7,2 млрд грн (86%).
"Держава має продовжити рух назустріч виконанню зобов’язань перед інвесторами та шукати шляхи до вирішення боргових проблем, щоб забезпечити максимальну відбудову енергетичного потенціалу України та покращити енергетичну безпеку", - підкреслюють інвестори.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023