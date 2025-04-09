Укрзалізниця знову отримала можливість розпоряджатися своїм майном

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" знову отримало можливість розпоряджатися майном після паузи, що затягнулась на майже 1,5 роки.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.

Йдеться про реалізацію металобрухту та іншої продукції через аукціони Prozorro.Продажі.

Тепер акціонерне товариство може ухвалювати рішення щодо реалізації продукції вартістю понад 500 млн гривень. Відповідна постанова була схвалена під час нещодавнього засідання Кабінету міністрів.

"Завдяки цьому рішенню Укрзалізниця зможе отримати вкрай необхідні ресурси, зокрема від продажу накопиченого металобрухту та щебеневої продукції, яку видобуває на власних кар’єрах", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зазначив: компанія за останні роки накопичила значні обсяги металобрухту – близько 230 000 тонн. Від її реалізації "Укрзалізниця" може отримати близько 1,8 млрд гривень.

Водночас вже вироблено, але залишилась не реалізованим ще майже 7,5 млн тонн щебеневої продукції потенційною вартістю до 800 млн гривень, каже Перцовський. Він додав, що процеси реалізації завмерли ще в 2023 році, коли змінилось нормативне поле - в 2024 році оновився управлінський склад АТ "Укрзалізниця".

"Продаж металобрухту – це не лише про додаткові надходження, а й про покращення технологічного процесу та ефективність", - сказав голова правління.