Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві у вівторок, 8 квітня, оголосив про пакет допомоги Україні розміром в мільярд євро.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Прем’єр Бельгії оголосив про нове рішення щодо пакета допомоги в один мільярд євро для України на 2025 рік.

"Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання", – анонсував він.

Де Вевер відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів.

"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – наголосив премʼєр.