Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві у вівторок, 8 квітня, оголосив про пакет допомоги Україні розміром в мільярд євро.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".
Прем’єр Бельгії оголосив про нове рішення щодо пакета допомоги в один мільярд євро для України на 2025 рік.
"Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання", – анонсував він.
Де Вевер відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів.
"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – наголосив премʼєр.
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