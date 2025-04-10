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Мінекономіки: Ми готові обнулити мита на американську продукцію

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Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив, що країна готова до переговорів зі США про скасування мит на американську продукцію.

Про це Качка заявив в інтерв’ю виданню “Економічна правда”, передає Укрінформ.

За його словами, Україна імпортує із США продукції на 3-4 млрд дол. На цю продукцію мита або низькі, або їх немає взагалі.

“Ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути”, - запевнив Качка.

Заступник міністра додав, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США та не планує заходів у відповідь на американські тарифи.

“Ми всі знаємо, наскільки в нас делікатний діалог із США за іншими треками. Наш інтерес - скасувати мита, а не робити певну ескалацію”, - підсумував посадовець.

Качка
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