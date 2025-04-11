МО Британії: Ми готові забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що країни-учасники міжнародної коаліції готові надати Україні всеосяжну підтримку для забезпечення її безпеки після завершення конфлікту з росією.
Про це він зазначив під час вступного слова, передає УНН.
«Разом ми виступаємо як єдине ціле, готові забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди. Ми просуваємо імпульс цього планування тут сьогодні, плануючи поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, щоб захистити свій суверенітет і стримати будь-яку подальшу російську агресію. І хоча сьогоднішні дискусії будуть приватними, наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України», - зазначив міністр.
Зокрема, за словами Гілі, йдеться про забезпечення безпечне небо, моря та підтримку миру на суші. Він також наголосив на важливості зміцнення Збройних Сил України для стримування будь-якої подальшої агресії.
«Нашими силами заспокоєння для України будуть цілеспрямовані та заслуговуючі на довіру домовленості про безпеку, які гарантуватимуть, що мир, досягнутий шляхом переговорів, принесе те, що пообіцяв президент Трамп — міцний мир для України», - сказав Гілі.
Також він додав, що на сьогоднішній зустрічі начальники оборони Великої Британії та Франції, адмірал Тоні Рейнекін та генерал Тьєррі Букар, нададуть оновлену інформацію щодо військового планування для України.
«І ми зосередимося на тому, як могло б спрацювати оперативне планування коаліції, і на тому, як ми можемо переконатися в тому, що ми повністю готові до того моменту, коли буде досягнуто мирної угоди», - пояснив міністр.
Він підкреслив, що при цьому важливо продовжувати чинити тиск на президента рф володимира путіна, щоб він припинив війну.
Гілі також відзначив, що сьогодні на зустрічі присутні 30 країн, що об’єднуються навколо переконання, що мир можливий, і необхідно бути готовими до того, щоб він настав. Він наголосив на важливості підтримки України не лише в умовах війни, а й у прагненні до миру.
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