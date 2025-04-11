Частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1%, - дослідження

У лютому 2025 року частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1% порівняно з 12,6% у жовтні 2024 року.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Kantar Україна.

Однією з головних тенденцій стало повернення на ринок продукції без акцизних марок, маркованої як призначена для магазинів Duty Free або експорту.

Хоча з 2023 року в Україні діє заборона на виробництво і реалізацію таких тютюнових виробів під час воєнного стану, частка псевдо-Duty Free та псевдоекспортної продукції зросла з 3,7% до 6,4%.

Ці вироби, як зазначають аналітики, можна легко розпізнати як нелегальні без спеціальних знань чи експертиз, однак їхня присутність на ринку лише зростає.

Збільшується й обсяг підробленої тютюнової продукції — її частка досягла 7%.

Найбільші обсяги реалізації нелегальних сигарет зафіксовані в Дніпропетровській області — 28%. Далі йдуть Одеська область (16%), а загалом 73% тіньового обігу зосереджено у шести областях і столиці.

За оцінками Kantar, якщо нинішній рівень тінізації ринку збережеться, державний бюджет у 2025 році може недоотримати понад 24 млрд грн податкових надходжень.