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Паліса: росія посилить свої наступальні дії у квітні та травні

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Заступник голови Офісу президента, учасник російсько-української війни Павло Паліса очікує, що росія посилить свої наступальні дії у квітні та травні. Як передає «Главком», про це він розповів в інтервʼю Reuters.

На його думку, окупанти зосередять свій наступ на місті Покровськ, але також могли б просуватися біля Куп’янська та Лимана і, окрім того, поблизу Запоріжжя та Новопавлівки.

«Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде на Покровському напрямку», – сказав Паліса.

Як відзначає Reuters, російські війська намагаються оточити стратегічно важливе місто Покровськ для досягнення своєї мети – встановлення повного контролю над Донецькою областю України.

Паліса
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