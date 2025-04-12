Через мита Трампа завод General Motors у Канаді згортає свою роботу

Автомобільний завод General Motors поблизу Торонто згортає свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що виробництво припиняється унаслідок ринкових умов та спаду попиту на електроавтомобілі. “На заводі працює близько 1200 робітників. У профспілці заявили, що звільнення розпочнуть у понеділок і триватимуть до травня”, - стверджує CBC News.

Коли ж роботу підприємства буде відновлено у жовтні, на ньому продовжать працювати лише близько 700 робітників.

Додамо, що на підприємстві в Інгерсолі збирали дві моделі електровантажівки для доставки BrightDrop.