Через мита Трампа завод General Motors у Канаді згортає свою роботу

Автомобільний завод General Motors поблизу Торонто згортає свою роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
“Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що виробництво припиняється унаслідок ринкових умов та спаду попиту на електроавтомобілі. “На заводі працює близько 1200 робітників. У профспілці заявили, що звільнення розпочнуть у понеділок і триватимуть до травня”, - стверджує CBC News.
Коли ж роботу підприємства буде відновлено у жовтні, на ньому продовжать працювати лише близько 700 робітників.
Додамо, що на підприємстві в Інгерсолі збирали дві моделі електровантажівки для доставки BrightDrop.
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