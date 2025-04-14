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Паліса: росія не готова відмовитися від ідеї знищити Україну

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Полковник, екскомандир 93-ї ОМБр, заступник керівника Офісу президента України, відповідальний за сектор безпеки і оборони, учасник української делегації на перемовинах в Саудівській Аравії із США Павло Паліса вважає, що росія не готова відмовитися від ідеї знищити Україну.

Як пише Апостроф, Палісу цитує Bihus.info.

На думку екскомандира 93-ї ОМБр Павла Паліса, конфлікт з росіянами не закінчиться, доки одна зі сторін в повній мірі не виконає задачі, які ставила на початку війни.

"росія не готова відмовитися від нав'язливої ідеї знищити Україну", - переконаний заступник керівника Офісу президента.

Паліса
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