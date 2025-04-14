Шольц: росія нещадно продовжує свою загарбницьку війну проти України

Виконувач обов’язків канцлера Німеччини Олаф Шольц після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня заявив, що війна повинна закінчитися і росія має погодитись на всеосяжне припинення вогню.
Про це Шольц написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Шольц відзначив, що кадри з Сум, де у Вербну неділю російські ракети вбили мирних жителів,"викликають жах". Він вважає, що цей російський напад показує, на що схожа нібито готовність росії до миру.
"Натомість ми бачимо, що росія нещадно продовжує свою загарбницьку війну проти України. Ця війна має закінчитися, і росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню", – написав очільник німецького уряду, який залишить посаду на початку травня.
Німеччина, додав Шольц, працює над цим разом з європейськими та міжнародними партнерами.
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