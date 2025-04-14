Адміністрація Трампа зняла частину високих мит на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла частину високих мит на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, яку в основному імпортують з Китаю. Про це повідомляють CNN, Bloomberg та Reuters.

Зазначається, що у списку 20 товарних категорій, серед яких широкий код 8471, що охоплює всі комп'ютери, ноутбуки, дискові накопичувачі та обладнання для автоматичної обробки даних.

Також до переліку входять напівпровідникові пристрої, обладнання, мікросхеми пам'яті та плоскі дисплеї. Йдеться про смартфони, ноутбуки, жорсткі диски, процесори та карти пам'яті, Налагодження їхнього виробництва в країні, як повідомляє CNN, зайняло б багато років.

У повідомленні не пояснюється причина такого кроку, але це стало довгоочікуваним полегшенням для великих технологічних компаній, таких як Apple, Dell Technologies та інших імпортерів, зазначає агентство.

Рішення Трампа також звільняє цю електроніку від його 10% "базових" тарифів на товари з більшості країн, окрім Китаю. Це допомагає знизити витрати на імпорт напівпровідників з Тайваню та iPhone від Apple, виготовлених в Індії.

Відповідаючи на запитання журналістів 12 квітня під час перельоту на борту літака Air Force One щодо причин пільг і планів з напівпровідниками, Трамп заявив: "Я дам вам відповідь у понеділок. Ми будемо дуже конкретними у понеділок".