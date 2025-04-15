Каллас: Якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити росію

росія має усвідомити, що зробила помилку ще тоді, коли здійснила напад на Україну, оскільки їй не вдалося зламати волю українського народу, як і рішучість Європи та її партнерів надавати Україні всебічну допомогу у боротьбі проти російської агресії.

Про це у Люксембурзі на пресконференції за підсумками Ради міністрів із закордонних справ сказала висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так керівниця дипломатичної служби ЄС відповіла на запитання журналістів, що ближче до істини – висновки багатьох європейських міністрів, що росія завдала навмисного ракетного удару по Сумах, який призвів до численних жертв серед мирного населення, або ж переконання президента США Трампа про те, що росія у цьому випадку «припустилася помилки».

«Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена, і європейські країни, і не лише європейські – багато інших країн, стоятимуть поряд з Україною. Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити росію, яка і коїть всі ці вбивства», - наголосила Каллас.

Вона зауважила, що всі 27 країн ЄС хочуть миру й підтримують пропозицію про припинення вогню. Україна також погодилася на безумовне припинення вогню вже більше місяця тому. Але цього не зробила Росія.

«Поки що ми бачимо, що одна росія хоче війни. Ми бачили цю найбільш смертоносну атаку, яку росія здійснила на місто Суми, у вихідний день. Очевидно, що росіяни не хочуть миру. Зовсім. Тож єдиний шлях, щоб привести їх до серйозних переговорів, - це застосувати більше тиску на росію», - зазначила висока представниця ЄС.

Вона нагадала, що наразі країни ЄС опрацьовують 17-й пакет санкцій, який включатиме подальші обмеження проти російського «тіньового флоту» та інші чутливі для росії елементи. Всі ці пропозиції, за словами Каллас, мають бути зведені разом до наступної зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбудеться у травні.

«Ми працюємо над 17-м пакетом. Накладення санкцій на російські нафту й газ могло б мати найбільший ефект, тому що саме так вони (росіяни) здатні фінансувати свою війну. Обговорення тривають, і рішення потребує згоди всіх 27 країн. На моє переконання, ми маємо представити найбільш потужний пакет санкцій, за можливості, разом із нашими міжнародними партнерами», - сказала Каллас.