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Адміністрація Трампа планує скоротити бюджети Держдепу та USAID

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі. Про це повідомляє Politico з посиланням на відповідний документ, інформує УНН.

Зазначається, що згідно з пропозицією на 2026 фінансовий рік Держдепу та USAID буде виділено 28,4 мільярда доларів, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

"Ця пропозиція скасує або суттєво скоротить численні програми, включно з тими, які сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним установам, спрямовані на боротьбу з торгівлею наркотиками та вирішують проблеми охорони здоров’я за кордоном", - йдеться у статті.

Автори вказують, що адміністрація Трампа розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу.

"Це включає посольства США в Південній Африці та Сахелі, консульства в Європі та кілька посольств в Океанії", - пише видання.

Politico, Трамп
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