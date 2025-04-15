Сійярто: Військові інструктори ЄС не повинні проводити тренувальні програми для українських солдатів на території України

Європейський Союз розглядає можливість направлення в Україну військових радників, які б працювали у рамках місії тренування українських військових.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Сійярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських вояків, і що Угорщина виступає проти цього.

"Вони (ЄС – ред.) хочуть відправити до Києва військових радників – у рамках місії, яка була раніше створена для підготовки українських солдатів", – повідомив Сійярто.

Він нагадав, що Угорщина залишилася осторонь цієї місії, але у неї була основна умова – що така місія може діяти тільки за межами України.

Військові інструктори ЄС не повинні проводити тренувальні програми для українських солдатів на території України, "оскільки це тягне за собою серйозний ризик ескалації війни", наголосив Сійярто.

"Для нас це червона лінія", – додав він.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС також згадувала про тренувальну місію, але без конкретики.

"Ми маємо місію з підготовки українських солдатів, яка вже підготувала понад 73 000 осіб. Тому сьогодні ми також обговорили, що ще ми можемо зробити, коли йдеться про (тренувальні) місії. Чи повинні ми розширити мандат місій, які у нас є, щоб також зробити внесок у гарантії безпеки коаліції бажаючих?", – сказала вона.