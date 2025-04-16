ЦНС: росія виділила 5 мільярдів рублів на швидке вивезення українського зерна з ТОТ

Країна-агресорка росія виділила 5 мільярдів рублів на швидке вивезення українського зерна з тимчасово окупованої Донецької області. Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Як зазначається, росія оголосила про виділення 5 мільярдів рублів на "розвиток" агросектору в окупованій частині Донеччини. Насправді ж мова про масштабне державне мародерство.
"Під прикриттям "підтримки аграріїв" окупанти будують нові логістичні шляхи, оновлюють склади й купують техніку — не для фермерів, а для швидкого вивозу українського зерна в рф. Санкції душать економіку росії — тож залишилось одне: красти", - кажуть в ЦНС.
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