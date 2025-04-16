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Президент Сербії отримав попередження від ЄС за бажання відвідати військовий парад у москві

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Лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Зазначається, що цей візит може поставити під загрозу вступ Сербії до Євросоюзу. У ЄС попередили Вучича, що участь у параді за участю військ, які брали участь у війні рф проти України, порушить "критерії членства".

"Нам потрібно переконатися, що вони (Сербія - ред.) розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу", - сказав канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов.

У свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в москві".

"Це не відповідає цінностям ЄС", - сказала дипломатка.

Видання нагадує, що Сербія давно намагається одночасно розвивати зв’язки з Брюсселем і москвою. Вона відмовилася підтримати західні санкції проти росії, що викликало обурення у ЄС.

Вучич, Сербія
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