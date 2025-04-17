У Білому домі прокоментували мита у 245% на товари з Китаю

Лише деякі китайські товари, такі як електромобілі та шприци оподатковуються митом у 245%. Це не новий широкомасштабний тариф США, запроваджений проти Китаю.
Про це заявили у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
У Білому домі роз'яснили, що лише деякі товари, такі як електромобілі та шприци, з Китаю оподатковуються тарифом у 245%.
Зазначається, що 145-відсоткове мито буде додано до тарифів на конкретні товари, які вже введені проти Китаю.
У Білому домі пояснили, що президент США Дональд Трамп ініціював введення тарифів на китайські товари під час свого першого терміну, а тодішній американський лідер Джо Байден збільшив деякі з цих тарифів.
Наприклад, Байден встановив 100-відсотковий тариф на електромобілі. У поєднанні з новими 145-відсотковими тарифами Трампа їхня загальна сума сягає 245%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023