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У Білому домі прокоментували мита у 245% на товари з Китаю

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Лише деякі китайські товари, такі як електромобілі та шприци оподатковуються митом у 245%. Це не новий широкомасштабний тариф США, запроваджений проти Китаю.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У Білому домі роз'яснили, що лише деякі товари, такі як електромобілі та шприци, з Китаю оподатковуються тарифом у 245%.

Зазначається, що 145-відсоткове мито буде додано до тарифів на конкретні товари, які вже введені проти Китаю.

У Білому домі пояснили, що президент США Дональд Трамп ініціював введення тарифів на китайські товари під час свого першого терміну, а тодішній американський лідер Джо Байден збільшив деякі з цих тарифів.

Наприклад, Байден встановив 100-відсотковий тариф на електромобілі. У поєднанні з новими 145-відсотковими тарифами Трампа їхня загальна сума сягає 245%.

Білий дім, мита
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